Altro che Juve, l’agente lo ha convinto a rinnovare | Giuntoli cambia tutti i piani in attacco

Obiettivo che rischia di sfumare per la Juventus in attacco. L’agente ha incontrato la società per rinnovare: scelta definitiva.

La Juventus è già proiettata alla prossima stagione. Sarà quella, si augurano dalle parti della Continassa, della risalita dopo l’anno senza coppe. Mondiale per Club, nuova formula della Champions League – anche se il terzo posto è ancora da blindare – e magari anche un cambio tecnico in panchina. Giuntoli è al lavoro per consegnare al prossimo allenatore della Juventus una squadra competitiva, ma il mercato potrebbe riservare qualche sorpresa.

La strategia dei bianconeri sembra essere quella di una serie di colpi a parametro zero, e di tornare a puntare anche alle stelle della Serie A – su tutti Koopmeiners – anche per rinvigorire la piazza. Ma in termini di trattative, una su tutte balla ancora sul filo del rasoio.

Giuntoli nelle scorse settimane aveva incontrato l’agente del giocatore per convincerlo ad accasarsi a Torino. Sul piatto un contratto importante e la promessa di un ruolo da protagonista la prossima stagione. In queste ore però l’agente ha incontrato la società per un possibile rinnovo. Adesso la palla passa all’attaccante, che dovrà prendere una decisione definitiva.

Juve, l’obiettivo tratta il rinnovo di contratto

Davanti al più classico dei bivi. Felipe Anderson è diviso tra il rinnovo con la Lazio e l’approdo alla Juventus. Da una parte la Vecchia Signora, che ha già messo sul piatto l’offerta, dall’altra il legame con la Lazio e la voglia di continuare a Roma. Nelle scorse ore la sorella Juliana Gomes ha incontrato i dirigenti brancolasti, proprio per trattare il rinnovo. Le discussioni continuano dunque, e questo fa tremare la Juventus, ormai certa di avere in pugno il calciatore.

Adesso dovrà decidere il brasiliano, sapendo che a Torino lo aspettano circa 3 milioni di euro a stagione e la possibilità di lottare per vincere un titolo. Secondo quanto si apprende, la sorella procuratore del giocatore starebbe puntando a un’offerta – sponda Lazioni – che pareggi quella della Juventus. Ma la scadenza, a giugno 2024, si avvicina.

Rivoluzione Juve in attacco: Chiesa e Vlahovic è una coppia che non decolla

Tanto del mercato della Juventus passerà dalla conferma di Massimiliano Allegri o dalla scelta di un nuovo tecnico. L’attacco è il reparto forse con più punti interrogativi, viste le recenti prestazioni. Chiesa e Vlahovic non riescono a fare esplodere quel feeling necessario, ma le cose potrebbero cambiare in caso di nuova guida tecnica. Il modulo, con la doppia punta, non sembra essere fatto per le caratteristiche dei due attaccanti. Uno dei due dunque, in caso di permanenza del tecnico livornese, potrebbe anche lasciare Torino, e permettere allaJuve di reinvestire sul mercato.

Qualora dovesse saltare l’affare Felipe Anderson, i bianconeri hanno una serie di alternative valide, tra cui anche lo stesso Gudmundsson, al momento molto vicino all’Inter. Giuntoli a fine stagione dovrà anche pronunciarsi su Allegri, poi potrà dare il via al mercato in entrata.