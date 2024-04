Milan, colpo da maestri | Supera tutti e chiude il primo acquisto: risparmio pazzesco sul cartellino del centrocampista

Il Milan supera tutti e piazza il primo colpo estivo. Acquisto di grande livello per i rossoneri: risparmio anche sul cartellino

Il Milan continua a programmare la prossima stagione, rimanendo concentrato sul campo. Il finale di stagione chiamerà i rossoneri a un grande dispendio energetico, ma il club vuole tornare immediatamente competitivo anche il prossimo anno.

Per farlo Ibrahimovic, Furlani e Moncada, hanno già dei colpi in canna pronti da sparare a giugno, e uno su tutti sembra essere ormai a un passo dalla firma con il club. Si tratta di un calciatore di grande esperienza, da tempo nel calcio che conta, pronto per un salto di qualità a livello di club.

Il suo contratto è in scadenza e il Milan può risparmiare sul prezzo del cartellino, inoltre il centrocampista ha già fatto grandi apprezzamenti sulla destinazione.

Milan, centrocampista blindato: ha detto sì ai rossoneri

Il sì del giocatore è arrivato di recente durante una intervista. Alla domanda sul Milan, il centrocampista ha detto di avere in mente il finale di stagione con il suo club, ma poi si è lasciato andare a grandi apprezzamenti.

Il Milan punta sulla volontà del giocatore di giocare in un grande club, e a decretare il diavolo un club blasonato e importante di prima fascia, ci ha pensato lo stesso Fofana. Il centrocampista della nazionale francese adesso al Monaco infatti, recentemente intervenuto sul possibile trasferimento ha speso parole dolcissime per i rossoneri: “E’ un club enorme. Tutti conoscono il Milan e la sua storia“. Praticamente una dichiarazione d’amore.

Milan, Fofana prima degli Europei: politica “Deschamps”

E la politica di Deschamps, selezionatore della nazionale francese, potrebbe giocare a favore del Milan. Sì, perché il tecnico ha sempre invitato i propri calciatori a risolvere le questioni legate ad ingaggi e cessioni prima dei grandi impegni – in estate la Francia punterà al titolo ad Euro2024 in Germania – per avere la testa sgombra e non pensare al mercato nel bel mezzo di una competizione importante come può essere un Mondiale o un Europeo.

I rossoneri vorrebbero blindarlo a inizio estate. Fofana guadagna al momento 1,5 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe tranquillamente alzare, per la felicità del giocatore, che dopo gli apprezzamenti in pubblico potrebbe dunque coronare il sogno di giocare in un top club europeo. Adesso si attende solamente la conclusione della trattativa. I rossoneri potrebbero chiudere anche sui 20 milioni, nonostante le richieste del Monaco siano più votate sui 30. Ma il 25enne ha il contratto in scadenza nel 2025, il che potrebbe fare abbassare le pretese del club detentore del cartellino.