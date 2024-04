Rinnovo e addio: dalla Premier tutto sul nerazzurro | Marotta non può pareggiare l’offerta economica

Il club della Premier League fa all-in sul nerazzurro. Marotta non potrà pareggiare l’offerta economica.

Il rinnovo di contratto potrebbe in ogni caso non valere la permanenza per la prossima stagione. L’Inter sta provando a blindare una serie di leader della squadra, dalla guida tecnica ai calciatori più importanti. Si concentrerà lì il lavoro di Marotta nelle prossime settimane, che vuole finire la stagione con delle certezze, prima di concentrarsi al 100% sul mercato in entrata e in uscita.

Un rinnovo in particolare, sarebbe dovuto arrivare a fine stagione, proprio in concomitanza con la premiazione per la vittoria del Campionato dell’Inter. Una ciliegina sulla torta per iniziare un nuovo anno all’insegna di altre vittorie, come si augura la società nerazzurra.

Ma a rovinare la festa ai nerazzurri ci pensa come al solito la Premier League. Gli inglesi sono interessati al leader interista, che aveva giurato amore per altri due anni, convinto del progetto e di volerlo portare avanti. Davanti a un’offerta economica importante e alla possibilità di approdare in Premier però, Marotta dovrebbe alzare le mani e arrendersi.

Inter, il Liverpool ci prova: possibile addio in estate

Il valzer delle panchine potrebbe stavolta girare a sfavore dell’Inter. Nelle ultime ore infatti, Xabi Alonso ha giurato amore al Bayern Leverkusen per un altro anno almeno. La sua permanenza in Germania di fatto significa che la panchina del Liverpool rimane con l’addio di Klopp scoperta per il prossimo anno, e gli inglesi in questo senso avrebbero come obiettivo numero uno proprio l’allenatore dell’Inter.

Simone Inzaghi, prossimo alla firma del rinnovo che lo legherebbe all’Inter fino al 2026, adesso tentenna. Il tecnico ha giurato amore ai nerazzurri, ma davanti alla possibilità di allenare un club come il Liverpool e provare l’esperienza Premier League, potrebbe anche cedere. Soprattutto alla giusta offerta economica.

Inzaghi, il Liverpool prepara la maxi offerta

Si attende dunque soltanto l’affondo del Liverpool. Secondo i media inglesi infatti, dalle parti di Anfield c’è grande interessamento per Simone Inzaghi, il quale – dopo le parole di Xabi Alonso deciso a rimanere al Bayer Leverkusen per un altro anno – è rimasto uno dei pochi possibili obiettivi dei Reds per sedersi sulla panchina il prossimo anno.

Inzaghi piace al Liverpool, e il club potrebbe superare l’offerta fatta dall’Inter all’ex Lazio. Marotta ha messo sul piatto un adeguamento da 5,5 milioni di euro a 6,5, per altre due stagioni. Offerta che il Liverpool potrebbe agevolmente superare – basti pensare alla cifra percepita da Klopp, ossia 15 milioni di sterline a stagione -.