Juve, 40 milioni per Giuntoli: la società deve sacrificarlo | Si sblocca il mercato in entrata

La Juventus costretta a sacrificare il suo campione: arrivano 40 milioni per Giuntoli per sbloccare il mercato in entrata.

La Juventus continua nel suo periodo no. I bianconeri, che hanno messo a segno una sola vittoria nelle ultime 9 gare di campionato, sono scivolati dalla corsa scudetto alla lotta per il quarto posto, risucchiati nella bagarre per entrare in Champions League. Il prossimo anno la società correrà ai ripari, tramite tanti cambiamenti, sulla panchina e anche sulla rosa.

La volontà della proprietà è quella di cambiare marcia, evidentemente, per tornare a competere in Italia e in Europa. Per farlo, si passerà da una serie di rivoluzioni – dall’allenatore in primis, che sembra essere ormai in partenza -.

Ma dovranno cambiare i piani anche relativi al mercato. Per sbloccarlo e sopperire ad alcune difficoltà economiche, l’ipotesi più concreta sembra essere quella di sacrificare qualche pezzo pregiato sul mercato, per potere reinvestire. In queste settimane si stanno delineando una serie di candidati: con due nomi in cima alla lista ed estimatori importanti dalla Bundesliga, come riporta Fichajes.com.

Juve, la cessione per sbloccare il mercato in entrata

In soccorso delle casse bianconere potrebbero arrivare una serie di cessioni. Se nelle scorse ore si era fatto il nome di Bremer, che sarebbe finito nel mirino del Manchester United – pronto a sborsare circa 50 milioni – adesso è un altro il calciatore finito nella lista delle possibili cessioni. Si tratta di Soule. L’argentino di proprietà della Juventus che tanto bene sta facendo a Frosinone non è ancora sicuro del suo futuro.

La Juve potrebbe privarsene, o decidere di puntare su di lui, ma – come affermano dalla Spagna – potrebbe influire la scelta del nuovo allenatore bianconero per il post Allegri. Nel caso in cui la dirigenza decida di privarsene, il prezzo è fissato sui 40-50 milioni, e c’è già un primo estimatore in Germania.

Il Bayern Monaco punta Soule e Locatelli

Secondo quanto si apprende, nel mirino del Bayern Monaco sarebbero finiti addirittura due calciatori di proprietà bianconera. Stiamo parlando di Soule e di Manuel Locatelli. L’azzurro piace in Baviera, ma la Juventus potrebbe anche puntare a uno scambio con due calciatori adesso al Bayern che potrebbero lasciare la Bundesliga a fine stagione. Si tratta di Goretzka e di Sane. Per i due l’unico dubbio riguarderebbe l’altissimo ingaggio, ma la Juventus potrebbe lavorare a uno scambio, per poi soddisfare le richieste economiche dei calciatori.

Soule, qualora il Bayern fosse disposto a mettere sul tavolo una cifra importante, potrebbe dunque rappresentare il primo sacrificio per sbloccare il mercato in entrata.