Milan, in estate addio ai due leader | La società si è arresa: i tifosi ancora non ci credono

Il Milan a fine stagione saluterà due leader dello spogliatoio. I tifosi sono ancora sconvolti: decisione presa da parte della società.

I rossoneri rimangono concentrati su un finale di stagione importante, ma le indiscrezioni su possibili adii iniziano a farsi sempre più insistenti. Il gruppo vuole compattarsi, per affrontare la volata in Campionato e i quarti di finale di Europa League contro la Roma, ma sarà difficile isolarsi dalle voci di mercato che forti irrompono nell’ambiente da diversi mesi a questa parte.

Voci che hanno riguardato anche l’allenatore, chiamato quasi ai miracoli dai tifosi e raggiungere obiettivi concreti dalla società. I punti interrogativi sono tanti in casa Milan, mentre si prospetta un’estate ancora ricca di colpi di scena. Due tra i leader dello spogliatoio infatti, per il rimpianto della tifoseria, sembrano sempre più lontani da Milano. Al termine di questa stagione la loro partenza sembra ormai cosa fatta.

Il diavolo dovrà pensare a come sostituirli, compito non semplice, visto che i due rappresentano lo zoccolo duro dello spogliatoio. Le conferme sono arrivate in queste settimane.

Milan, i due veterani verso l’addio a fine stagione

Si va verso un doppio doloroso addio in casa Milan. Due veterani, leader dello spogliatoio, che con la loro esperienza avevano aiutato il Milan ad uscire dalla profonda crisi pre-Pioli. Stiamo parlando di Kjaer e di Olivier Giroud. I due, con il contratto in scadenza a fine stagione, non dovrebbero rinnovare con il diavolo, che potrebbe dunque perdere in un colpo solo tantissima personalità nella rosa.

Per quanto riguarda Kjaer, a non convincere è la tenuta fisica, oltre che la carta di identità. Ma qualora il danese dovesse dare garanzie, i rossoneri potrebbero in extremis pensare a un rinnovo, ma solamente di un anno, del contratto. Discorso a parte per Giroud, che durante la sosta sarebbe stato vicino a trovare l’accordo con un club della MLS.

Milan, parla Giroud: “La stagione non è ancora finita”

Nel post partita di Fiorentina-Milan, vinta per 2-1 dagli uomini di Pioli, Olivier Giroud non ha voluto però rispondere alle domande sul suo futuro. Il francese ha dribblato alla grande le domande sul suo futuro però, anche se in settimana diverse testate hanno riportato un accordo con un club della MLS (probabilmente i Los Angeles Galaxy). Da parte sua è arrivato un secco “No comment”: “La stagione non è finita – ci tiene a sottolineare – non ho nulla da dichiarare. In campo mi diverso, ed è la cosa più importante”.

La sensazione è che Giroud, una volta terminata la stagione, comunicherà alla società la decisione – pare presa anche per motivi familiari – di volare negli Stati Uniti, per concludere la carriera in MLS. Un addio, che insieme a quello di Simon Kjaer, sarà sicuramente un colpo al cuore dei tifosi rossoneri.