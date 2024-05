PSG, supermercato Serie A: ciao ciao Mbappè, saccheggiate Napoli e Milan | Estate da incubo per i tifosi

Il Paris Saint Germain è pronto a sostituire Mbappé e saccheggiare ancora la Serie A: i gioielli del Napoli e del Milan nel mirino.

Dopo aver portato via dalla Serie A innumerevoli talenti, ultimo Donnarumma, il PSG proverà a strappare al nostro campionato altre stelle. Soprattutto dopo l’annuncio dell’addio – atteso da mesi – di Kylian Mbappé che volerà a Madrid al termine della stagione. Il presidente Al Khelaifi avrebbe messo nel mirino alcune stelle di Milan e Napoli per rimpiazzare il francese, e i tifosi tremano.

Secondo quanto riferito in queste ore da Il Mattino, il Paris avrebbe organizzato alcuni incontri tra l’agente di uno dei top player del Napoli e gli emissari del club, per discutere un trasferimento in Francia per la prossima stagione. Il Milan invece non avrebbe ancora ricevuto alcuna offerta, anche se un paio di talenti rimangono nell’orbita del PSG per il dopo Mbappé.

Al momento il pupillo di De Laurentiis non ha ancora rinnovato, e questo presta il fianco agli attacchi degli estimatori. Il Napoli a fine stagione potrebbe perdere due dei suoi giocatori più talentuosi.

Napoli, assalto dal PSG: incontro tra emissari ed agente

Secondo quanto scritto da Il Mattino, nelle scorse ore ci sarebbero stati degli incontri tra l’agente di Kvaratskhelia e alcuni emissari del PSG. Il georgiano piace al Barcellona ma anche ai francesi, e al momento non è entrata nel vivo la trattativa per il rinnovo di contratto – il numero 77 chiede un aumento dell’ingaggio e un prolungamento -.

Che la coppia che ha portato allo scudetto Kvara-Osimhen sia destinata ad essere completamente debellata dagli assalti di mercato? De Laurentiis potrebbe correre ai ripari nelle prossime settimane: ecco il piano del presidente del Napoli per blindare il talento georgiano.

Napoli, il PSG sulle tracce di Kvaratskhelia: opzione clausola

Se Rafael Leao rimane uno dei possibili obiettivi per il PSG, i francesi sarebbero puntando forte anche su Kvaratskhelia. Il georgiano piace molto al club campione di Francia, e in questo momento non ha ancora rinnovato. Per blindarlo De Laurentiis potrebbe oltre che allungargli il contratto e aumentargli lo stipendio, inserire una clausola per la vendita in stile Osimhen.

Nelle scorse ore era emerso un dettaglio sul possibile nuovo contratto del georgiano, che prevederebbe una clausola da 100 e più milioni per portarlo via da Napoli. In questo modo gli azzurri si potrebbero parare le spalle da eventuali attacchi, e in caso di addio del georgiano potere avere la forza per reinvestire sul mercato.