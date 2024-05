Juve, stavolta è Giuntoli che pesca dal Manchester | Mani sul canterano: lo voleva mezza Europa ma ha già il biglietto per Torino

La Juventus pensa in grande e pesca dalla Premier League: nel mirino c’è il talento del Manchester, lo vuole mezza Europa

La Juventus prosegue il suo progetto di rivoluzione. Tutti i reparti saranno interessati in estate dal mercato, e nessuno è indispensabile. E’ quanto filtra dalla Continassa, con il club che ha fatto sapere inoltre che il mercato dovrà essere auto finanziato. Questo con l’intento di ripianare le spese e provare a fare respirare il bilancio.

Ad avere pieni poteri sarà Giuntoli, che avrà anche l’ultima parola sulla questione allenatore. La sensazione è che ad Allegri non basterà nemmeno vincere la finale di Coppa Italia per essere riconfermato. Tornando sul mercato in entrata, la Juve studia un colpo da un canterano del Manchester City.

Il giovane si sta mettendo in luce in Liga, in prestito, e i bianconeri vorrebbero portarlo a Torino visto il contratto in scadenza. La concorrenza però per mettere le mani sul talentuoso difensore è tanta, e Giuntoli starebbe studiando un piano per portarlo a Torino a costi contenuti.

Juve, il talento dalla Liga per la difesa

Come riportato da Tuttosport nelle scorse ore, la Juventus sarebbe interessata ad acquistare un nuovo terzino destro. La difesa è uno dei reparti che subirà grandi rivoluzioni – si pensa all’addio di Bremer – ma non solo per quanto riguarda i centrali. Le fasce infatti non convincono, e verosimilmente si passerà nuovamente a 4 con l’addio di Allegri. Ecco perché un nuovo terzino in rosa potrebbe fare al caso dei bianconeri.

In questo momento il più quotato sarebbe Yan Couto, classe 2002 che si è messo in luce al Girona in questa stagione dove gli spagnoli hanno conquistato per la prima volta la qualificazione alla Champions League. Ecco il piano di Giuntoli per portarlo in Serie A.

Juve, Yan Couto per la fascia destra: quanto costa il classe 2002

Yan Couto è il terzino che piace a Giuntoli. Il giovane, in comproprietà tra Girona e Manchester City, è in scadenza nel 2025 e Giuntoli vorrebbe approfittarne per portarlo a Torino. La concorrenza è spietata però, su di lui ci sono infatti il Real Madrid, il Milan, il Bayer Leverkusen. In stagione ha messo a segno 1 gol e 10 assist, e adesso è arrivata anche la chiamata dal Brasile per la Coppa America.

La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni, ma Giuntoli – che deve mantenere sempre un occhio ai conti – potrebbe proporre a Girona e Manchester City la formula del prestito, per ammortizzare i costi.