Playoff Serie C: le squadre favorite secondo i bookmakers

La sfida nei playoff per il salto in Serie B si annuncia estremamente combattuta con ben 28 squadre pronte a darsi battaglia per l’unico posto rimanente. Secondo le quote dei bookmakers fornite da Sisal, Avellino e Padova si posizionano come i principali favoriti, entrambi con una quota di 4.00, riflettendo probabilmente le loro prestazioni solide durante la stagione.

Nonostante la recente sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Catania, Padova resta una delle favorite grazie alla sua solidità e alla capacità di giocare sotto pressione. Anche l’Avellino, con la stessa quota, è visto dai bookmakers e dagli appassionati come uno dei grandi candidati per la promozione.

Dietro di loro, ci sono altre squadre con buone possibilità ma con quote leggermente più alte. La Torres, ad esempio, è quotata a 6.00, suggerendo che potrebbe essere una sfidante seria, mentre il Benevento, con una quota di 7.50, non è da sottovalutare. Vicenza e Carrarese, con quote di 9.00 e 12.00 rispettivamente, completano il gruppo di squadre più accreditate per un possibile successo.

Le quote diventano progressivamente più alte per squadre come Catania e Perugia, entrambe a 16.00, che potrebbero essere considerate come outsider capaci di sorprendere, nonostante non siano le principali favorite.

Le quote più alte, come quelle di Casertana e Triestina a 25.00, fino ad arrivare a squadre come Latina e Giugliano a 100.00, indicano chiaramente quali squadre sono considerate meno probabili a vincere i playoff, ma in competizioni del genere, sorprese sono sempre possibili e spesso si verificano. In conclusione, i playoff promettono di essere un’appassionante battaglia sportiva, con molte squadre che hanno la possibilità di emergere e conquistare il desiderato salto di categoria, ma con Avellino e Padova attualmente in pole position secondo gli analisti di scommesse.

Padova 4.00

-Avellino 4.00

-Torres 6.00

-Benevento 7.50

-Vicenza 9.00

-Carrarese 12.00

-Catania 16.00

-Perugia 16.00

-Casertana 25.00

-Triestina 25.00

-Gubbio 33.00

-Atalanta U23 33.00

-Crotone 33.00

-Picerno 33.00

-Pescara 50.00

-Taranto 50.00

-Arezzo 66.00

-Juventus Next Gen 66.00

-Legnago 66.00

-Audace Cerignola 66.00

-Giana Erminio 100.00

-Pro Vercelli 100.00

-Lumezzane 100.00

-Trento 100.00

-Pontedera 100.00

-Rimini 100.00

-Giugliano 100.00

-Latina 100.00