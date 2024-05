Repubblica Genova: “Samp, notte da dentro o fuori. Affetto e spinta, tifosi da brividi. Pochi tifosi al Barbera

L’edizione odierna de “La Repubblica – Genova” si sofferma sulla gara che la Sampdoria affronterà oggi contro il Palermo.

La Sampdoria si prepara ad affrontare il Palermo in una partita cruciale dei playoff di Serie B, con l’obiettivo di ritornare in Serie A. L’entusiasmo dei tifosi doriani è palpabile, come dimostrato dalla calorosa accoglienza riservata alla squadra all’aeroporto di Sestri Ponente. Striscioni, cori, fumogeni e battimani hanno accolto i giocatori, che hanno attraversato un cordone di tifosi, ricevendo una scarica di adrenalina e motivazione.

La Carica Emotiva

Il tecnico Andrea Pirlo ha evidenziato l’importanza di questo sostegno emotivo, collegandolo alla straordinaria carica trasmessa dai tifosi prima della gara del 5 maggio contro la Reggiana. La presenza dei tifosi al “Barbera” sarà limitata a causa delle restrizioni, ma il cuore della tifoseria, la Gradinata Sud, rimane in contatto con la squadra, cercando modi per riunirsi e sostenere i blucerchiati da Genova.

I Tifosi del Palermo

Anche i tifosi del Palermo sono pronti a sostenere la loro squadra in questa partita decisiva. Il “Barbera” è sold out, e l’entusiasmo per la vittoria contro il SudTirol ha aumentato le aspettative. La presenza di Ferran Soriano, manager del City Group, ha ulteriormente stimolato l’ambiente rosanero.