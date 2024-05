Tuttosport: “Seratona Palermo-Samp”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara tra Palermo e Sampdoria in programma questa sera.

Il Palermo si prepara a vivere una serata fondamentale, con l’obiettivo di continuare a sognare la Serie A. L’inizio della stagione aveva altri obiettivi, ma ora l’unico modo per raggiungere la promozione è fare un’impresa nei playoff, partendo dalla sfida di stasera contro la Sampdoria. Grazie al sesto posto in classifica, il Palermo può contare su due risultati utili su tre e su un “Barbera” pieno di tifosi pronti a spingere la squadra verso la semifinale contro il Venezia.

La presenza di Ferran Soriano, CEO del City Group, ha ulteriormente caricato Mignani e la squadra. “Una visita che ci ha fatto piacere – ha detto Mignani – ci ha fatto un in bocca al lupo. Questa partita con la Samp è come una finale, ai playoff si azzera tutto, inizia un altro campionato e le partite hanno un valore diverso.”

Mignani sa che fallire al primo turno dei playoff potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro, incluso il suo contratto che scade nel 2025. “Non ci penso, in questo momento sono focalizzato solo sulla Samp – osserva il tecnico. – L’anno scorso ai playoff con il Bari sono partito dalla semifinale, l’errore diventa determinante e può compromettere una stagione intera. In queste partite bisogna aumentare l’attenzione e la concentrazione, bisogna saperla leggere e usare la testa. Dobbiamo rimanere sempre lucidi.”

Sampdoria: Unica Opzione Vincere

Per la Sampdoria, la partita contro il Palermo è un vero e proprio dentro o fuori. I blucerchiati sono obbligati a vincere per continuare a sperare nel ritorno in Serie A. Andrea Pirlo, il tecnico della Sampdoria, ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con lucidità e coraggio: “Abbiamo un solo risultato a disposizione. Una gara secca. Dovremo stare dentro la partita senza essere emotivi. Servirà essere lucidi e coraggiosi. Arriviamo in un momento buono sia a livello fisico sia mentale. Ce la andiamo a giocare serenamente, cercando di vincere la partita.”

Pirlo ha risposto alle dichiarazioni di Mignani, che ha detto che i due risultati utili potrebbero essere uno svantaggio per il Palermo: “Lui può dire quello che vuole. Non ci fa effetto. Se dice che siamo favoriti ce lo prendiamo. Sappiamo di essere forti, sappiamo che dobbiamo solo vincere – dice Pirlo – non aspettiamo cose da altri, dovremo prendercelo da noi stessi questo risultato.”