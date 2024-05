Tuttosport: “Recupera Di Mariano. Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Palermo e Sampdoria.

La sfida tra Palermo e Sampdoria si avvicina, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per avanzare nei playoff di Serie B. Vediamo le probabili formazioni e le strategie che potrebbero adottare i due allenatori.

Palermo – Modulo: 3-4-2-1

Allenatore: Michele Mignani

Difesa: La difesa a tre è confermata con Ceccaroni, Lucioni e Graves.

Centrocampo:

Destra: Diakité.

Coppia Centrale: Segre e Gomes sono i più probabili titolari.

Sinistra: Lund.

Attacco:

Trequartisti: Ranocchia e Di Francesco sono le opzioni principali per supportare l’attacco.

Punta: Brunori.

Alternative:

Se Mignani scegliesse di giocare con due punte, uno tra Soleri e Mancuso potrebbe affiancare Brunori, con Di Francesco che partirebbe dalla panchina.

Di Mariano, recuperato, potrebbe entrare a partita in corso per dare una spinta in più.

Indisponibili: Coulibaly

Squalificati: Nedelcearu

Sampdoria Modulo: 3-4-2-1

Allenatore: Andrea Pirlo

Difesa:

Portiere: Turk.

Difensori: Gunter, Nuytinck e Amione.

Destra: Zanoli.

Coppia Centrale: Rincon e Sabiri (potrebbe vedere l’inedita coppia Yepes-Ricci).

Sinistra: Giordano, favorito su Barreca.

Attacco:

Trequartisti: Esposito e Borini.

Punta: De Luca.

Indisponibili: Darboe (problema muscolare), Pedrola, Murru e Girelli.

Palermo

Michele Mignani ha a disposizione quasi tutti i giocatori, rendendo le scelte per la formazione molto competitive. Ha enfatizzato l’importanza di mantenere la lucidità e la concentrazione durante la partita. Il ritorno di Ceccaroni in difesa rafforza il reparto arretrato, mentre l’opzione di schierare due trequartisti alle spalle di Brunori potrebbe essere una mossa chiave per creare più opportunità offensive.

Sampdoria

Andrea Pirlo ha sottolineato la necessità di giocare con lucidità e coraggio, consapevole che la sua squadra ha solo un risultato utile: la vittoria. Ha risposto con determinazione alle dichiarazioni di Mignani, affermando che la Sampdoria è pronta a prendersi il risultato necessario. La scelta di impiegare l’inedita coppia Yepes-Ricci a centrocampo potrebbe essere una mossa strategica per garantire maggiore solidità e dinamismo.

La partita tra Palermo e Sampdoria si preannuncia estremamente equilibrata e intensa. Entrambe le squadre hanno motivazioni forti e il supporto dei tifosi sarà cruciale. Il Palermo avrà il vantaggio del “Barbera” pieno, mentre la Sampdoria dovrà affrontare la pressione di dover vincere. Le scelte tattiche dei due allenatori e la capacità di mantenere la calma nei momenti decisivi saranno determinanti per l’esito del match.