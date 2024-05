Playoff Serie B Palermo-Sampdoria: terreno di gioco del Barbera pronto per la gara (FOTO)

Tutto è pronto al Renzo Barbera per il big match di questa sera tra Palermo e Sampdoria, valido per i playoff di Serie B. La partita, attesissima dai tifosi e cruciale per entrambe le squadre, vedrà il Palermo e la Sampdoria sfidarsi per un posto in semifinale contro il Venezia.

Condizioni del Campo

Maurizio Palumbo, responsabile della manutenzione del campo da gioco del Renzo Barbera, ha condiviso sui social media diverse immagini del terreno di gioco, mostrando un campo in condizioni perfette. Questo dimostra l’attenzione ai dettagli e l’importanza dell’evento, garantendo che le condizioni siano ottimali per una partita di tale importanza.

Aspettative e Atmosfera

Il “Barbera” sarà completamente pieno, con oltre 33.000 tifosi presenti sugli spalti. L’entusiasmo è palpabile, e l’atmosfera sarà elettrica, con i tifosi rosanero pronti a sostenere la loro squadra con tutto il loro entusiasmo. La presenza di Ferran Soriano, CEO del City Group, ha ulteriormente aumentato la carica emotiva per il Palermo.