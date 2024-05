Secolo XIX: “Palermo-Sampdoria, la dirigenza doriana sarà al completo al Barbera”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla dirigenza della Sampdoria questa sera al Barbera per la gara contro il Palermo.

Sarà al completo la dirigenza della Sampdoria questa sera per la sfida play-off dei blucerchiati contro il Palermo.

Matteo Manfredi, presidente del club, è in Sicilia da ieri, mentre Raffaele Fiorella, Alberto Bosco e Andrea Mancini hanno raggiunto il capoluogo siciliano insieme alla squadra.

Presenti allo stadio anche i due consiglieri del patron blucerchiato, Matteo Maheta Molango e Alesandro Messina. Ancora una volta, dunque, la dirigenza del club ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra, in quella che sarà una partita importantissima per la stagione degli uomini di Andrea Pirlo.