Secolo XIX: “Sampdoria a Palermo, segnare per sognare”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla Sampdoria che questa sera si giocherà i playoff contro il Palermo al Barbera.

La promozione è «il sogno da rendere reale». Il quarto di playoff che si giocherà stasera a Palermo, «ce lo andiamo a giocare serenamente, per vincerlo». Traducendo i concetti di Andrea Pirlo, segnare per sognare è la missione, l’unica possibile, della Sampdoria al Barbera. Battere il Palermo in uno stadio ostile e quasi esaurito, oltre 32.000 i tifosi rosanero, per poi andarsi a giocare la semifinale nel doppio confronto con il Venezia.

Le partite, «più importanti, quelle che volevamo dall’inizio della stagione», sono arrivate. La squadra blucerchiata è partita ieri pomeriggio in charter dal Cristoforo Colombo con tanta fiducia: «I calciatori sono sereni- ha continuato Pirlo -, anzi abbiamo dovuto tenerli un po’ a freno nei giorni scorsi, hanno messo de intensità durante gli allenamenti. Lo spirito è quello giusto, s0- no consapevoli di quello che si vanno a giocare, ma è quello che si sono meritati durante l’arco del campionato. Ci siamo fatti un po’la bocca entrando nei playoff, adesso che ci siamo in mezzo è il momento di andare al sodo. Quel che è stato fatto è stato fatto bene, ma quando vedi l’obiettivo lì da- vanti, devi andarlo a prendere».

A Palermo danno apertamente per favorita la Sampdoria, «forse per scaramanzia – le parole dell’allenatore doriano-. Non ci fa nessun effetto, possiamo anche esserlo, i favoriti. Sappiamo di essere forti, e che dobbiamo solo vincere. Non ci aspettiamo niente dagli altri, il risultato dobbiamo andarcelo a prendere noi, con grande co- raggio».