Dazn, aumentano ancora i prezzi in Italia. Per gli appassionati di calcio nuovo sforzo economico

Gli appassionati di calcio dovranno far fronte a un aumento dei prezzi per seguire la Serie A in TV nella prossima stagione. DAZN, che detiene i diritti audiovisivi della Serie A per le prossime cinque stagioni, ha iniziato a comunicare ai propri clienti i nuovi prezzi. Sebbene ci siano offerte migliorate e ampliate, i prezzi subiranno una revisione al rialzo.

Struttura dei Nuovi Abbonamenti DAZN

Piano Start

Contenuti: Include basket italiano ed europeo, volley, calcio femminile (Uefa Women’s Champions League), canali Eurosport HD1 e HD2 (Giro d’Italia, Roland Garros, Olimpiadi di Parigi 2024).

Prezzi:

Pass annuale: 99 euro all’anno (8,25 euro al mese, pagamento anticipato).

Formula rateizzata: 11,99 euro al mese per 12 mesi.

Note: Nessun cambiamento rispetto a gennaio.

Piano Standard

Contenuti: Serie A, Europa League e altre offerte sportive.

Prezzi:

Abbonamento annuale pagamento anticipato: 359 euro all’anno (0,99 euro al giorno).

Formula rateizzata: 34,99 euro al mese per 12 mesi (1,16 euro al giorno).

Note: I prezzi sono invariati rispetto a gennaio.

Piano Plus

Contenuti: Pacchetto “familiare”, disponibile su due reti Internet.

Prezzi:

Abbonamento annuale pagamento anticipato: 599 euro all’anno (49 euro al mese).

Formula rateizzata: 59,99 euro al mese.

Note: C’è stato un aumento rispetto a gennaio, da 539 a 599 euro all’anno, e il piano annuale con pagamento dilazionato è passato da 45,99 a 59,99 euro al mese.

Strategia di Prezzo e Gestione degli Abbonamenti

DAZN ha deciso di rivedere le politiche di prezzo per incentivare gli utenti ad abbonarsi direttamente sulla piattaforma, aggirando i costi di gestione alti associati agli abbonamenti attraverso Apple e Google.

Equilibrio Economico e Investimenti

DAZN deve affrontare un equilibrio economico delicato, considerando l’investimento di 700 milioni di euro all’anno per i diritti della Serie A, con il supporto di 50 milioni di euro annui da Tim per fornire l’app su Timvision. Nel 2022, DAZN ha registrato una perdita di 1,14 miliardi di euro, sebbene inferiore del 46% rispetto ai 2,13 miliardi di euro persi nel 2021. Tuttavia, i ricavi sono cresciuti del 41%, raggiungendo 2,2 miliardi di dollari nel 2022. Secondo Enders Analysis, DAZN potrebbe raggiungere il breakeven su base mensile nel 2024 e su base annuale nel 2025.

Lotta alla Pirateria

Un elemento positivo è rappresentato dalla lotta alla pirateria audiovisiva, potenziata dalla nuova legge 93/2023, che consente ad Agcom di oscurare i siti pirata entro 30 minuti dalla segnalazione. Questa misura potrebbe migliorare ulteriormente la sostenibilità economica di DAZN, riducendo le perdite dovute alla visione illegale dei contenuti.

L’aumento dei prezzi degli abbonamenti DAZN riflette l’investimento significativo fatto per i diritti della Serie A e la necessità di raggiungere un equilibrio economico. Sebbene l’incremento possa essere un onere per gli appassionati di calcio, le offerte migliorate e le misure contro la pirateria potrebbero garantire una maggiore qualità e sicurezza nella fruizione dei contenuti sportivi.