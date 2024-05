Secolo XIX: “Palermo-Sampdoria, il punto tecnico di Onofri: «Maestro, tattica obbligata. Partire a tutta e pressing»”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” riporta un pezzo a firma Claudio Onofri il quale fornisce il proprio “punto tecnico” sulla partita in programma questa sera tra Palermo e Sampdoria.

“In Italia si bada al sodo e si gioca per vincere. Non è un critica si tratta semplicemente di un approccio differente” deliberava Mark Van Bommel ex calciatore olandese e ora allenatore dell’Anversa. La Coppa Italia se l’è presa la Juve di Allegri e tutto sommato meritatamente, se però non sei tifoso bianconero ma spettatore neutrale dopo mezzoretta clicchi off sul telecomando e te ne vai a letto. Anche Tom Brady campione statunitense di Football Americano, ben 5 volte eletto MVP nel Super Bowl, codifica che “Se non giochi per vincere non giocare affatto”.

Un altro asso, Andrea Pirlo, costretto ma anche predisposto come mentalità acquisita

nella folgorante carriera da calciatore agli stessi intendimenti contro il Palermo. L’input da scaricare ai suoi atleti sarà sin dall’inizio pressare con intensità ogni manovra avversaria inducendo a più errori possibili nel tentativo di trasformare la grande prevedibile carica dei tifosi palermitani in forte tensione i uomini di Mignani

i quali da un bel po’ non attraversano momenti positivi.

Ultima vittoria col Sudtirol a parte, il Palermo si presenta allo scontro playoff artefice, si fa per dire, di soli 4 punti nelle precedenti 8 (tra le quali il due a due con i blucerchiati). Oltre a tal atteggiamento obbligatorio impedire servizi presupposti alla ricerca di un cannoniere, l’italo-brasiliano Brunori, riguardo al quale difficile capire come non abbia mai avuto possibilità di calcare campi di serie A: 63 gol in tre stagioni in rosanero. Centravanti che segna in ogni modo, con a disposizione una tecnica sontuosa, gol spettacolo con la Reggiana da lancio di 40 metri di Lucioni, espertissimo difensore centra le con alle spalle campionati in A con Lecce e Benevento e anch·egli predisposto a segnare con discreta efficacia.

Mister Mignani adotta prevalentemente un 3-5-2 (3-4-2-1) preposto ad affiancare a Brunori un altra punta, alternando Soleri (esperienze all’estero con l’Almere City in Olanda e Sporting Braga Portogallo prodotto del settore giovanile della Roma) o il 32enne Mancuso, bomber d’eccezione con i 73 gol segnati in categoria tra Como, Empoli (coi toscani uno anche in A) e Pescara. Ma stavolta però potrebbero essere Di Francesco e Ranocchia alle spalle del centravanti, con piccola variazione schematica.