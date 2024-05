Palermo-Sampdoria: Fabrizio Miccoli a sostegno dei rosanero (FOTO)

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Palermo-Sampdoria, gara secca del primo turno dei playoff di Serie B in programma stasera alle ore 20:30. Nonostante i due risultati a favore, gli uomini di Michele Mignani dovranno stare attenti a non sottovalutare i blucerchiati, protagonisti di un ottimo girone di ritorno nella regular season. La vincente della sfida di stasera affronterà il Venezia in semifinale.

Intanto Fabrizio Miccoli non si dimentica della squadra della quale è stato a lungo capitano. L’ex numero 10 rosanero ha pubblicato una foto nelle proprie Instagram Stories per mostrare il suo sostegno al Palermo nella partita, fino ad oggi, più importante della stagione: