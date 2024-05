Palermo-Sampdoria, record sugli spalti: mancano meno di 150 biglietti per il sold-out

Sarà un Renzo Barbera delle grandi occasioni per la partita di stasera tra Palermo e Sampdoria, valevole per il primo turno dei playoff di Serie B. I tifosi hanno risposto nel migliore dei modi e il sold-out si fa sempre più vicino. Stando all’ultimo aggiornamento delle 13:30 – riporta Gds.it – rimangono a disposizione solamente 140 posti, che riguardano la tribuna laterale inferiore e la tribuna centrale. I prezzi per il primo settore sono 44,72 euro per il tagliando intero, 32,24 per donne, over 65 e under 16, mentre 29,12 il costo per gli abbonati: per quanto riguarda la tribuna centrale, il biglietto intero è 67,60 euro, il ridotto per donne, over 65 e under 16 è 46,80, la promo per gli abbonati è 41,60.

Il dato della partita con la Samp sulla vendita dei biglietti è il migliore delle ultime stagioni, tra Serie B e C. Lo scorso anno si registrarono ben 32.235 spettatori nella sfida dell’ultima giornata di campionato tra i rosanero e il Brescia, mentre il record stagionale, ottenuto in occasione di Palermo-Como, aveva visto 31.211 tifosi gremire gli spalti del Barbera. Stasera, dunque, è previsto un nuovo record e il sold-out è davvero vicinissimo.