Oddo alla carica: «Padova con questi vinco i playoff. A Palermo avevo solo pochi titolari»

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle parole di Oddo il quale si è espresso in merito ai playoff di serie C.

Dichiarazioni spavalde mai sentite, almeno da sobrio, ricordando, invece, quell’intervista alcolica a Berlino post mondiale vinto… Anzi, da quando è tornato ad allenare il Padova, rispetto alla stagione 2021-22, è ancora più parsimonioso nelle parole, nonostante la consapevolezza di avere nell’insieme una rosa più forte.

A Massimo Oddo, dopo 3 partite e 7 punti, gli ultimi 3 raccolti domenica nel derby triveneto con la Triestina gli è “scappata” una frase che non lascia dubbi sulla convinzione che ha dei suoi: «Io con questi vinco i playoff ». Non è una sparata buona per la piazza, che in questi anni ne ha viste e sentite a iosa, ma è una dichiarazione che trova conferma nei numeri raccolti, dove, non va scordato, il più è stato fatto nell’andata strepitosa con 12 vittorie, 7 pareggi e 0 sconfitte e con Vincenzo Torrente in panca.

I biancoscudati hanno chiuso il campionato a 77 punti: miglior seconda, solo 3 sconfitte e super difesa da 28 gol. Solo le promosse Cesena e Juve Stabia hanno fatto meglio. Con questi numeri si vincono i campionati, ma quest’anno la parte del leone l’ha fatta il Mantova, sorpresona dell’intera C. Ora, in vista degli spareggi, all’ex terzino di Lazio e Milan è stato chiesto se ci sono similitudini con la squadra dei vari Chiricò e Ronaldo che 2 anni fa perse male la finalissima in Sicilia… «Là avevo solo 12-13 titolari, qui c’è un gruppo dove ci sono 20 di pari livello. Chiaro che nella mia testa ho dei giocatori che ritengo titolari, ma tra uno e l’altro cambia poco perché siamo un gruppo fantastico».

Da qui agli spareggi ci sarà un grande stacco, il Padova entrerà solo nella fase nazionale, e sono in programma le amichevoli contro Virtus Verona probabile il 5 maggio e la Spal l’11 da giocare all’Euganeo. Nel post gara contro la Triestina, Oddo è stato anche ironico assecondando una domanda semiseria, segno che è convinto di quel che ha visto in campo e della forza della sua squadra. Al «farete un’amichevole con il Milan o con la Lazio?», ex squadre dell’Oddo calciatore che con quelle prestigiose maglie è stato anche capitano ha risposto: «Non ha senso giocare partite contro squadre così forti, tanto per giocare, a parte che poi non è detto che perdiamo…», chiudendo poi con una risatina.