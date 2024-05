Ballotta: «Parma ha trovato equilibrio. Società con grandi progetti»

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Marco Ballotta, allenatore ed ex calciatore. Ballotta si è soffermato sulla promozione del Parma, prima sottolineando come squadra è club abbiano trovato un equilibrio che ha inciso nel raggiungimento del traguardo, e poi si è espresso sulle ambizioni societarie.

«Quest’anno sono riusciti a trovare un equilibrio molto importante e non è un caso che hanno vinto il campionato. Era una delle candidate fin dall’inizio, non come gli scorsi anni in cui si poteva perdere o vincere contro tutti. Il Parma ha mostrato grande solidità. Bisognerà cambiare tanto? Sarà un calciomercato attivo. Ci vuole comunque equilibrio. Mi piace il fatto che la società si pone degli obiettivi. Stanno dimostrando di avere tanta esperienza. Lui è neofita nel mondo del calcio ma è un grande imprenditore. Bisognerà acquistare qualche pedina importante perché non penso vogliano riscendere subito. La società ha grandi progetti? Adesso hanno l’obiettivo dello stadio. Non è arrivato e visto che le cose non sono andate è scappato dopo un anno. C’è un progetto ben preciso. Anche i giocatori in panchina sono stati importanti? Quando allestisci una rosa di un certo livello si sa che c’è bisogno dei cambi. Ormai fanno tutta la differenza del mondo. Se oltre a undici titolari ci sono 10 giocatori in panchina che ti fanno stare sullo stesso livello è un grande risultato. Ricordiamoci, poi, che i risultati aiutano parecchio. L’obiettivo deve essere comune».