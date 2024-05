TMW: “Südtirol salvo in Serie B, scattano le condizioni per due obblighi di riscatto”

Come riportato da TMW, dopo la salvezza raggiunta dal Sudtirol con la vittoria di ieri per 4-3 sulla Ternana, il raggiungimento dell’obiettivo sportivo ha ripercussioni immediate sul mercato.

Con il mantenimento della categoria, infatti, sono scattati gli obblighi di riscatto per alcuni calciatori altoatesini. Alessandro Mallamo è il primo giocatore a legarsi a titolo definitivo al Sudtirol. Il centrocampista classe 1999, arrivato in Alto Adige nello scorso mercato di gennaio, lascia così a titolo definitivo l’Atalanta. Il secondo obbligo di riscatto che scatta è per il terzino Hamza El Kaouakibi (25 anni), difensore classe 1998 dal doppio passaporto marocchino e italiano che lascia così a titolo definitivo il Benevento. Per lui contratto fino al 2026.