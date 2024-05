Antenucci: «Di Cesare un esempio. Bari? Spero possa salvarsi»

Mirco Antenucci, attaccante della SPAL, è intervenuto ai microfoni di contro-piede.it. L’ex attaccante dei galletti, si è espresso sia sulla delicatissima situazione del Bari in classifica, ma soprattutto si è soffermato sullo splendido gol di Di Cesare realizzato in Bari-Parma 1-1.

«La prodezza di ieri di Valerio è l’ennesima dimostrazione di quanto sia meno importante la carta di identità rispetto a tanti altri aspetti come la motivazione e il senso di appartenenza, quello che si ha dentro: il cuore. Queste sono caratteristiche che nel calcio, nello sport e nella vita fanno la differenza. Valerio lo ha dimostrato per l’ennesima volta, anche se non serviva, che ha tutte queste caratteristiche e spero sia di buon auspicio per il Bari, per i tifosi e per tutta la città. Spero quindi, possano raggiungere il prima possibile la salvezza».