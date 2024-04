Napoli, primo colpo per la fascia chiuso in primavera: c’è già l’ok dell’agente | Manca solo la firma

Il Napoli prepara il primo colpo di mercato. L’assalto parte in primavera per superare le concorrenti

Sono mesi di grande importanza per il Napoli, questi che precedono la fine della stagione. I partenopei stanno cercando di studiare il futuro prossimo, e di capire quali protagonisti rimarranno in Campania e chi invece dovrà lasciare la squadra a fine anno. In questo senso, De Laurentiis pronto ad abbracciare il nuovo ds, sta indicando la strada per i possibili nuovi acquisti.

Salutato ormai Zielinski, con tanto di gol al Monza, e con Osimhen con le valigie in mano da diversi mesi, il Napoli si appresta a blindare gli altri big e a rinforzare attacco e centrocampo. Proprio sulla fascia, una delle zone in cui il club vuole intervenire, sembra pronto un colpo che potrebbe dare nuova vita all’attacco azzurro, per formare insieme a Kvaratskhelia un attacco formidabile.

Su uno degli obiettivi del Napoli è arrivato un grande assist dall’agente del giocatore. Recentemente intervenuto a Radio Kiss Kiss, ha espresso infatti tutta la sua stima nei confronti del club, aprendo di fatto

Napoli, per la fascia la soluzione è un nazionale

Il mercato estivo potrebbe regalare grandi sorprese in casa Napoli. Uno dei più quotati a vestire la maglia azzurra in questo momento, di grandi riflessioni, è Niccolò Zaniolo. Il giocatore, adesso in prestito all’Aston Villa dal Galatasaray, ha espresso più volte la volontà di tornare in Italia. Scelta definitiva soprattutto dopo il ritorno nel giro della nazionale, guidata dall’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Le pretendenti sono molte, a partire dalla Juventus, ma anche dalla Fiorentina. Il Napoli però avrebbe il gradimento del giocatore, a sentire anche le parole dell’agente. Recentemente intervenuto a Radio Kiss Kiss infatti, l’entourage dell’ex Roma ha praticamente detto sì ai partenopei, affermando senza peli sulla lingua: “La verità è che sarebbe una meta molto gradita al giocatore“.

Zaniolo, il Napoli potrebbe affondare il colpo per battere la concorrenza

Parole dell’agente quelle a Radio Kiss Kiss Napoli che aprono una porta all’approdo di Zaniolo in Serie A. Adesso, dopo il gradimento dell’esterno adesso in forza in Premier League, la palla passa ai partenopei. Il Napoli dovrà valutare il profilo, e capire se puntare nuovamente sull’ex Roma, che in nazionale sta dimostrando ormai la sua maturazione.

Per superare la concorrenza, visto il gradimento, il Napoli potrebbe dunque giocare d’anticipo per acquistare Zaniolo, che non verrà riscattato dall’Aston Villa e per il quale il Galatasaray ha già fatto sapere di non volersi opporre a una cessione.