Gli occhi della serie A sul gioiello del Venezia Joel Pohjanpalo.

Come riportato da “Il Messaggero” l’attaccante finlandese è finito nel mirino della Lazio. Il quotidiano scrive di un contatto col Venezia per conoscere il costo del cartellino dell’attuale capocannoniere della Serie B. La trattativa potrebbe continuare in modo da trovare un accordo.