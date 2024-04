Inter, Marotta piazza il terzo colpo: contratto da top player da 25 milioni | Inzaghi blinda anche la difesa

Marotta fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com October 21, 2023 Turin, Italy - sport, calcio - EXCLUSIVE TORINO FC - Torino Fc vs Hellas Verona- Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - Olimpico Grande Torino Stadium. In the pic: Giuseppe Marotta, AD inter

Marotta chiude un altro colpo a parametro zero, con un’offerta di contratto da vero top player: 25 milioni alla firma

Sono ore di grande entusiasmo in casa Inter, che chiuderà la stagione sicuramente col sorriso. I nerazzurri non ha più nulla da perdere, e lottano per conquistare a questo punto solamente lo Scudetto il prima possibile. Questione di tempo insomma, poi ci saranno i dovuti festeggiamenti. Intanto la società continua a progettare il futuro con grande margine, visto che il campo ormai è diventato solamente una formalità.

Lo sa bene Marotta, che avrà a disposizione per lavorare non solo tutta l’estate, ma anche la primavera. A Scudetto vinto, il club tirerà le conclusioni dovute e con calma potrà progettare il mercato estivo. Marotta intanto ha già chiuso due acquisti, Zielinski e Taremi, e si prepara al terzo colpo.

Lo ha riportato nelle scorse ore AS, che ha parlato del forte interessamento dell’Inter per il difensore dell’Atletico Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo, il ds ex Juve avrebbe anche preparato una prima offerta milionaria, per convincerlo a sbarcare a Milano.

Inter, per il colpo in difesa c’è l’ok dell’agente

L’asse Milano-Madrid si ripete, ma stavolta non Real Madrid-Milan, bensì Inter-Atletico. I due club, affrontatisi negli ottavi di finale di Champions, potrebbero a breve chiudere una trattativa importante. L’Inter ha infatti messo gli occhi sul laterale difensivo Mario Hermoso, messosi in luce proprio in Coppa contro i nerazzurri.

Il giocatore è stato proposto in Serie A proprio dal suo gente, che in una recente uscita ha affermato: “La Serie A è uno scenario possibile per Mario e un campionato importante”. Poi entra nel merito: “L’Inter è un grandissimo club, è uscito dalla Champions perché non è mai facile incontrare l’Atletico. Con il club siamo lontani dal rinnovo“.

Inter, 25 milioni per Hermoso: contratto da top player

Il contratto di Hermoso è in scadenza nel 2024, e Marotta potrebbe portare dunque alla corte di Inzaghi un altro calciatore importante e di esperienza, ma ancora nel vivo della carriera, a parametro zero. Per farlo, il ds dovrà convincerlo a firmare un nuovo contratto superando le pretendenti – si è parlato anche di un Napoli molto interessato in queste ore -.

Secondo AS, la proposta sarebbe di 5 milioni a stagione per 5 anni. Cifre da top player per Hermoso, che a fine stagione probabilmente lascerà Madrid alla volta della Serie A.