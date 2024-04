Roma, nemmeno De Rossi riesce a trattenerlo: la stella ritorna in Argentina | “Ci ho parlato, vuole giocare con noi”

La volontà del giocatore di tornare in Argentina, magari insieme a Daniele De Rossi: i possibili scenari futuri

La Roma progetta il futuro, ma per scrivere pagine importanti di storia gli ultimi due mesi di stagione saranno fondamentali. Lo sa bene Daniele De Rossi, che proverà lui stesso a rimanere ancorato alla panchina giallorossa. Tanti i punti interrogativi tra i calciatori, tra chi dirà addio a fine stagione, chi verrà riconfermato.

La società al momento tace, sia sul rinnovo di De Rossi che su quelli di altre pedine importanti della squadra. La sensazione è che si attenderà la fine della stagione, per vedere come arriverà la Roma in Europa League – a breve lo scontro tutto italiano contro il Milan che dirà tanto sul futuro della squadra – e in Campionato, dove la qualificazione Champions League sembra adesso ipotesi più concreta.

Le uniche indiscrezioni arrivano dunque dalle recenti dichiarazioni pubbliche. Una su tutte ha attirato l’attenzione, quella dell’argentino giallorosso che a TyC Sport, ha parlato del suo futuro e di quello di De Rossi stesso. Ipotizzando un romantico ritorno in Argentina, al Boca Juniors.

Roma, la suggestione Boca Junionrs

In queste ore un calciatore della Roma, intervenuto per l’emittente TyC Sport, ha parlato di futuro prossimo. Stiamo parlando di Paredes, il quale non ha fatto mistero della sua voglia di ritornare in patria. Il centrocampista, che sta rinascendo insieme a DDR, ha anche parlato del suo attuale allenatore, il quale conosce bene l’Argentina e il calcio sudamericano, del quale è estremamente appassionato.

Sì, perché De Rossi aveva chiuso la carriera giocando al Boca Junior, e Paredes nella sua recente intervista, ha raccontato di alcuni dietro le quinte ai tempo in cui l’allora centrocampista militava nel campionato argentino. Che i due possano tornare insieme al Boca Juniors?

Paredes: “Il sogno di De Rossi…”

Intervenuto a TyC Sport, Paredes ha parlato di alcuni dietro le quinte, di quanto Daniele De Rossi una volta al Boca, si era appassionato così tanto al campionato argentino da avergli confidato il suo “sogno”. Secondo Paredes infatti, tempo fa De Rossi aveva affermato: “Il mio sogno è di allenare a Roma, e poi andare insieme a te in Argentina al Boca Juniors“.

Una sorta di ossessione per DDR quella per il Boca, e chissà che Paredes dopo l’avventura nella capitale non pensi realmente di chiudere la carriera in Argentina, come molti hanno fatto prima di lui.