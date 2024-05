Ex rosa: il tocco al volo di Tutino eletto “Best goal” della 37^ giornata di Serie B (VIDEO)

Stagione da incorniciare per Gennaro Tutino. Dopo la sua deludente esperienza con la maglia del Palermo nella seconda parte della passata stagione, l’attaccante campano ha trascinato il Cosenza alla salvezza. L’ex giocatore rosanero è secondo con 19 reti nella classifica marcatori di Serie B, alle spalle di Pohjanpalo, primo con 22 sigilli.

Dopo un piccolo infortunio rimediato a marzo, Tutino è andato a segno in sei partite consecutive relizzando 7 reti in 7 partite. Nell’ultima sfida casalinga contro lo Spezia, terminata 2 a 2, il bomber rossoblu ha realizzato una straordinaria doppietta. La sua seconda firma, siglata con un bellissimo tacco volante, è stata eletta come “Best goal” della 37esima giornata di Serie B:

