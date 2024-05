Milan, Moncada paga 60 milioni per far fuori le concorrenti: ‘L’offerta è giusta’ | Il nuovo attaccante è atteso a Milanello

Il Milan punta sul nuovo Giroud, in attacco la società dovrà fare uno sforzo economico importante: il prezzo continua a salire.

Sarà un’estate segnata dal cambiamento quella che si appresta a vivere l’ambiente rossonero. Il Milan infatti dovrà annunciare a breve il nuovo allenatore, dopo aver deciso praticamente di terminare il rapporto con Stefano Pioli anzitempo, ma l’emiliano non sarà l’unico leader ad abbandonare la nave.

Insieme a Pioli infatti ci sono altri adii pesanti annunciato, tra Kjaer – il quale saluterà a fine estate come annunciato ufficialmente dal suo procuratore – e soprattutto Giroud. L’attaccante non lascerà un vuoto solamente in spogliatoio ma anche in campo, viste le sue prestazioni. Nonostante la carta di identità infatti il francese contro il Genoa ha messo a segno domenica il 14esimo gol in Campionato.

Numeri che il nuovo attaccante dovrà replicare, se non superare. Per arrivare a mettere le mani su un centravanti della caratura di Olivier Girud Moncada e Ibrahimovic sono chiamati al grande sforzo economico. Uno degli obiettivi che piacciono di più dalle parti di Milanello inoltre sta vedendo la sua valutazione salire sempre di più.

Milan, pronto l’assalto al centravanti

Sono tanti i nomi che stanno circolando in questo momento accostati al Milan. Partendo da Zirkzee, fino a Gyokeres e Santiago Giménez. Ma i rossoneri in questo momento sembrerebbero avere puntato su Benjamin Sesko. L’attaccante del Lipsia infatti ha solo 20 anni e in Bundesliga ha già messo a segno in questa stagione 16 gol.

Il giovane piace moltissimo alla dirigenza, e sarebbe anche quello con la valutazione minore rispetto agli altri candidati per il dopo Giroud. L’unico problema è legato alla clausola che i tedeschi hanno inserito nel contratto del classe 2003. Andiamo a vedere in cosa consiste.

Milan su Sesko: il nodo della clausola

Con una valutazione di circa 40-50 milioni, Benjamin Sesko sembra essere il preferito di Ibra e Moncada per il post Giroud. Giovane, forte e con margini di crescita infinita. Tutto perfetto, o quasi. Il 2003 sloveno infatti ha una clausola sul suo contratto da 50 milioni di euro, che sale in base alle prestazioni e al rendimento.

In questo momento è lievitata fino a 60-65, ma potrebbe ancora salire per un massimo di 75 milioni di euro. Quest’ultimo punto starebbe facendo vacillare leggermente la società rossonera, che in ogni caso vuole sedersi a trattare con il Lipsia a fine stagione per portare a Milano il talento con il numero 30.