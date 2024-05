TMW: “Catanzaro: Vivarini nel mirino del Sassuolo per la prossima stagione”

Il Sassuolo pensa già al futuro in attesa di scoprire in che categoria l’anno prossima la squadra militerà vista la posizione in classifica. Come si legge su “TMW” Vincenzo Vivarini è il primo nome per la panchina dei neroverdi, a prescindere dalla categoria.

Il tecnico in tre anni, ha ottenuto risultati impressionanti, mostrando una crescita costante e una capacità di ottenere il massimo dalle sue squadre. Il suo secondo posto nella stagione 2021 dietro al Bari e la successiva promozione con ben 96 punti e oltre 100 gol segnati in quella stagione illustrano la sua abilità tattica e la sua propensione per un calcio offensivo.

Il fatto che abbia portato il Catanzaro al quinto posto in Serie B, qualificandosi per i playoff, dimostra ulteriormente la sua competenza a competere a livelli più alti e la sua resilienza nelle fasi cruciali della stagione. Considerando questi successi, è comprensibile il forte interesse del Sassuolo per Vivarini. La sua eventuale assunzione potrebbe portare una ventata di energia e innovazione tattica al club, possibilmente propellendoli verso nuovi traguardi.