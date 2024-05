Catanzaro, Noto: «Playoff, turbolenze tra sesta e ottava in classifica ma credo resti tutto com’è»

Il Catanzaro ha centrato la qualificazione ai playoff di Serie B attraverso il matematico sesto posto conquistato. Un traguardo del quale ha parlato, ai microfoni de LaC Tv il numero uno deli calabresi, Floriano Noto:

«Mentalmente siamo liberi, abbiamo raggiunto un grosso traguardo. Ma come si suol dire: ‘Ora che siamo in ballo… balliamo’. Vedremo un attimo chi affronteremo, vedo un po’ di turbolenza tra sesta, settima e ottava. Io ho la sensazione che alla fine resterà tutto com’è. Siamo stati un po’ sfortunati in quest’ultima parte del torneo, abbiamo perso 4 giocatori importanti. Arrivati a questo punto sarà difficile contro qualsiasi squadra si affronta. Hanno tutte caratteristiche particolari ma non abbiamo paura di nessuno, scenderemo in campo per vincerle tutte. Con Vincenzo Vivarini e il ds Giuseppe Magalini ci siamo dati appuntamento dopo i playoff, sono entrambe persone molto serie. Poi tutto può accadere ma non vedo grandi turbolenze.

Nuova agenzia di controllo del Governo? Il rischio è quello che ci possano essere dei pareri politici invece che prettamente tecnici. È necessario rimodellare la visione di controllo perché altrimenti gli imprenditori seri lasceranno questo settore produttivo. Bisogna capire che il lavoro fiscale-amministrativa deve essere pari alla parte tecnica».