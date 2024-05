Ex rosa, Lupo: «Organico del Palermo di buon livello, non è facile capire cosa sia mancato»

Ai microfoni di Sportitalia Fabio Lupo ha rilasciato una lunga intervista, soffermandosi anche sul campionato di Serie B. Di seguito le dichiarazioni dell’ex dirigente del Palermo:

«I rosanero sono in una situazione di difficoltà, con l’Ascoli è stato un pareggio combattuto, ma qualcosa oggettivamente è mancato, perché l’organico è sicuramente di buon livello e dall’esterno non è facile capire cosa. Il Parma ha fatto una cavalcata straordinaria, basata sulla qualità dell’organico, ma anche sulla capacità dell’allenatore di utilizzarla al meglio, creando anche situazioni tattiche diverse a seconda del momento e delle partite. Grandi complimenti alla società per l’organico messo su ed a Pecchia per come ha saputo utilizzarlo.

Pohjanpalo? Ha fatto talmente bene che immagino che attirerà l’interesse di club di Serie A, sia che salga con il Venezia lui stesso che soprattutto se non dovesse centrare la promozione. Anche all’estero: ha dei numeri straordinari, sommati alle prestazioni ed al carattere. C’è da aspettarsi un certo movimento di mercato intorno al suo nome. Esposito alla Samp si è guadagnato l’amore dei tifosi doriani Soprattutto con le prestazioni e l’atteggiamento, oltre che per i gol e gli assist. Per la partecipazione emotiva alle partite, si è calato nella parte con anima e corpo. Uno con quelle qualità che si batte in quella maniera diventa un esempio trainante e trascinante per i compagni, giustamente idolatrato dai tifosi».