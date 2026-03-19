Cosenza, nuova grana: oltre 6.000 euro da versare alla Folgore Caratese

Nuovi problemi per il Cosenza Calcio, chiamato a far fronte a una decisione del Tribunale Federale Nazionale che lo obbliga al pagamento di oltre 6.000 euro in favore della US Folgore Caratese.

La vicenda riguarda il giovane centrocampista classe 2006 Edoardo Contiero e il cosiddetto premio di formazione tecnica. Il club lombardo, riconducibile al presidente Michele Criscitiello, aveva presentato ricorso per il mancato pagamento della somma da parte della società rossoblù.





Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche ha accolto il ricorso, stabilendo che il Cosenza dovrà corrispondere l’importo di 6.456 euro, cifra determinata sulla base della documentazione ufficiale della piattaforma premi FIGC e relativa al periodo di formazione del calciatore.

Dagli atti emerge come il premio sia dovuto per il tesseramento del giovane nella società brianzola nelle stagioni precedenti, senza che vi fosse contestazione da parte del club calabrese. Dopo l’esame della documentazione e l’udienza svolta in videoconferenza, il TFN ha quindi ritenuto fondata la richiesta della Folgore Caratese.

Una nuova grana amministrativa per il Cosenza, che dovrà ora adempiere alla decisione federale, mentre la società lombarda incassa il riconoscimento economico legato alla crescita del proprio ex talento.