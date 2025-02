Corriere dello Sport: “Torna Vasic dal primo minuto? Le probabili formazioni di Palermo-Mantova”

PALERMO – Il Palermo si prepara alla sfida contro il Mantova con un’idea chiara: dare continuità alla vittoria di La Spezia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Dionisi sembra intenzionato a confermare in blocco l’undici sceso in campo nell’ultimo match. In difesa, Baniya dovrebbe essere preferito a Nikolaou, mentre l’unico possibile cambiamento riguarda la trequarti, con l’inserimento di Verre o Vasic per modellare un 3-4-2-1 con Brunori leggermente più arretrato rispetto a Pohjanpalo. Out Insigne ed Henry, ancora indisponibili.

Le probabili formazioni

Palermo (3-5-2)

Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Blin, Ranocchia, Lund; Pohjanpalo, Brunori.

A disp.: Desplanches, Sirigu, Buttaro, Pierozzi, Nikolaou, Gomes, Vasic, Verre, Di Francesco, Le Douaron.

All.: Dionisi.

Mantova (4-2-3-1)

Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Giordano; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso, Ruocco; Mensah.

A disp.: Sonzogni, Solini, Redolfi, Radaelli, De Maio, Artioli, Wieser, Muroni, Paoletti, Fiori, Aramu, Galuppini, Debenedetti.

All.: Possanzini.

MANTOVA – Per gli ospiti, il tecnico Possanzini potrebbe confermare Ruocco sulla trequarti, mentre Aramu è in dubbio ma potrebbe recuperare. Restano fuori Bani e Fedel, indisponibili per la trasferta in Sicilia.