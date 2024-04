Corriere dello Sport: “Più Palermo con Mancuso. Verso il Cosenza con nuove certezze”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e su Mancuso, l’uomo chiave della gestione Mignani.

Da attaccante di scorta a uomo in più per l’assalto alla serie A. L’insediamento di Michele Mignani proietta una nuova luce sul volto di Leonardo Mancuso. La gara interna contro la Sampdoria ha detto che il finale di stagione potrebbe delineare per l’attaccante classe ’92 scenari diversi da quelli che si intravedevano fino a qualche settimana fa.

Il numero 7 rosanero sabato ha ribadito che può essere ancora utile alla causa e ha dimostrato che il suo exploit d’inizio stagione non è stato casuale. In 5 delle prime 7 gare di questo torneo ha lasciato il segno con 3 marcature e 2 assist meritando l’etichetta di “uomo dai gol pesanti” in relazione, ad esempio, alla rete decisiva ad Ascoli nel recupero o all’acuto vincente che al “Barbera” avviò la rimonta contro lo Spezia.

La media era di un gol ogni 73 minuti. Numeri importanti da cui Mancuso, rispolverato da Mignani, vuole prendere spunto per cercare di ripetersi e rilanciare le ambizioni della squadra in chiave playoff. Può essere proprio lui la chiave vincente del neo-allenatore rosanero.

E poi c’è un aspetto motivazionale che non va sottovalutato. L’obiettivo della squadra coincide con quello personale di Mancuso arrivato a luglio dal Monza in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione. Con la serie A, dunque, diventerebbe un giocatore tutto del Palermo. Traguardo a cui ambisce l’attaccante. Ieri, intanto, la squadra ha sostenuto una doppia seduta a Torretta. Mignani, che ha lavorato sulla tattica, ha disegnato il suo scacchiere con la difesa a tre nell’ambito di un 3-4-1-2.