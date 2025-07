Corriere dello Sport: “Palermo, saluti ufficiali”

Con l’inizio di luglio, il Palermo ha formalizzato le uscite legate ai contratti in scadenza e ai prestiti conclusi. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero ha salutato pubblicamente Emil Audero, Thomas Henry e Rayyan Baniya – rientrati rispettivamente a Como, Verona e Trabzonspor– e ha dedicato un messaggio speciale a Salvatore Sirigu: «Le bandiere sono per sempre, con noi non sarà mai un addio», ha scritto la società sui propri canali social, celebrando il legame con il portiere che si è chiuso ufficialmente il 30 giugno.

Secondo quanto aggiunge ancora Vannini sul Corriere dello Sport, la posizione di Audero potrebbe tuttavia riaprirsi. Il Palermo, infatti, mantiene vivi i contatti sia con il giocatore che con il Como, proprietario del cartellino. Tuttavia, eventuali sviluppi dipenderanno anche dalle condizioni fisiche di Alfred Gomis, che saranno valutate durante il ritiro in Valle d’Aosta.

Infine, spazio anche per Giacomo Corona: l’attaccante classe 2004, come sottolineato ancora da Paolo Vannini nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, sarà girato in prestito alla Reggiana per proseguire il suo percorso di crescita. Dopo l’ottima stagione al Pontedera in Serie C, il giovane talento rosanero – sotto contratto fino al 2027 – affronterà ora il campionato di Serie B.