Corriere dello Sport: “Avellino scatenato, cinque colpi! Tutte le trattative del giorno in Serie B”

L’Avellino accelera sul mercato e piazza cinque colpi in un colpo solo. Come riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club irpino ha ufficializzato l’arrivo a parametro zero di Andrea Favilli (28), attaccante ex Juventus, Ascoli, Genoa, Verona, Monza, Ternana e, nell’ultima stagione, al Bari. Per lui 162 presenze e 30 reti tra Serie A e B. Con l’Avellino ha firmato un contratto biennale con opzione per il rinnovo. Dalla stessa esperienza barese proviene anche Lorenco Simic (29), difensore croato di 1,95 metri, acquistato dal Maccabi Haifa dopo i sei mesi in Puglia: 14 presenze e 2 gol.

Sempre secondo quanto riferisce Pescatore sul Corriere dello Sport, sono stati definiti anche gli acquisti di tre giovani: Alessandro Milani (20), difensore arrivato a titolo definitivo dalla Lazio, e Valerio Crespi (21), attaccante prelevato in prestito dai biancocelesti dopo un’annata tra Serie B (Sudtirol) e Serie C (FeralpiSalò, 4 gol). Dalla Juventus, infine, è arrivato Giovanni Daffara (20), portiere reduce da 32 presenze in Lega Pro.

Nel frattempo, come evidenziato ancora da Beniamino Pescatore nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, la Juve Stabia è pronta a salutare l’attaccante Andrea Adorante (25), seguito dal Venezia, mentre ha chiuso per Alessandro Confente (27), portiere ex Vicenza. Tra gli obiettivi del tecnico Abate ci sono Kees de Boer e Francesco Donati, mentre si sogna il ritorno di Romano Floriani Mussolini.

In Serie C, movimenti anche per Catanzaro, Trapani, Spezia, Carrarese e Reggiana: spicca l’approdo a titolo definitivo in Emilia di Francesco Pio Vallarelli (20), centrocampista ex Empoli, ora legato ai granata con un contratto triennale.