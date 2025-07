Como avanti su Addai, firma vicina per Jesus Rodriguez. Tutte le trattative del giorno in Serie A

Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato, sia in entrata che in uscita. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club lariano ha compiuto passi avanti per l’olandese Jayden Addai (19), con un’intesa di massima raggiunta tra le parti. Si attende ora solo il sì definitivo del calciatore. Più complessa, invece, la pista che porta a Nicolas Kühn (25): il Celtic chiede 20 milioni e la concorrenza è agguerrita. Sempre secondo quanto riferito da Trotta sul Corriere dello Sport, il Como attende sviluppi anche su Alvaro Morata (32), mentre ha già effettuato le visite mediche Jesus Rodriguez (19), pronto a firmare.

Sul fronte difesa, rimane in piedi l’ipotesi Malick Thiaw (23): il giocatore del Milan preferirebbe un ritorno in Germania, ma Cesc Fabregas (38) non ha rinunciato all’idea di convincerlo.

Nel frattempo, come scrive ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è ufficiale il rinnovo triennale di Mario Pasalic (30) con l’Atalanta, che ha anche approfondito i dettagli dell’operazione Honest Ahanor (17), inclusi i bonus e la percentuale sulla futura rivendita. In uscita, attenzione a Ademola Lookman (27), valutato circa 50 milioni: su di lui ci sono Arsenal e altre squadre inglesi.

L’Udinese ha annunciato il prolungamento del contratto del tecnico Kosta Runjaic (54) fino al 2027. Intanto l’Inter ha deciso di cedere in prestito Valentin Carboni (20): il Genoa di Patrick Vieira è in pole, ma cerca anche una punta. I nomi seguiti sono quelli di Lorenzo Colombo (23), sul taccuino anche del Torino, e Casper Tengstedt (25).

Sul fronte difensivo, il Verona ha l’accordo con Javi Sanchez (28) per un triennale, mentre con la Fiorentina si discute di Nicolas Valentini (24) e Matias Moreno (21), quest’ultimo osservato anche da Valencia ed Espanyol.

Infine, si muove il mercato portieri: Vanja Milinkovic-Savic (28) potrebbe lasciare il Torino, che valuta Elia Caprile (23), mentre Yehvann Diouf (25) è stato proposto al Nizza. L’Inter lavora alla cessione di Aleksandar Stankovic (19) al Bruges con diritto di recompra. Giuseppe Ambrosino (21) resta un obiettivo della Cremonese, ma è nel mirino anche del Cagliari.