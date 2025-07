Giornale di Sicilia: “Palermo, con Augello gli assist per la Serie A”

Il passaggio da un’isola all’altra è ormai solo una formalità. Tommaso Augello lascia il Cagliari e si prepara a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della corsia mancina, da troppo tempo punto debole della formazione rosanero. Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esterno sarà il primo rinforzo del mercato estivo, con un contratto biennale e opzione per il terzo anno in caso di promozione in Serie A.

Classe 1994, Augello porta con sé 197 presenze in Serie A accumulate tra Sampdoria e Cagliari, oltre a una stagione appena conclusa da protagonista nella salvezza dei sardi, con sette assist all’attivo: nessuno ha fatto meglio tra i rossoblù. Tuttavia, come sottolinea Arena sul Giornale di Sicilia, il terzino non ha ricevuto proposte di rinnovo e ha voluto congedarsi dai tifosi cagliaritani con un post sui social: «Come ben sapete ho sempre espresso la mia volontà di rimanere a Cagliari, ma la società ha fatto un’altra scelta. Vi ringrazio per questi due anni bellissimi».

Il Palermo lo accoglie per affidargli una fascia sinistra dove, come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, gli errori si sono moltiplicati nelle ultime stagioni: Masciangelo non è mai stato al top della forma, Aurelio ha evidenziato limiti in copertura, mentre Lund ha faticato ad adattarsi al ritmo del calcio italiano. Anche le soluzioni d’emergenza – come l’adattamento di Di Francesco a piede invertito – hanno comportato sacrifici tattici. Dionisi ha provato anche Pierozzi e Buttaro, ma senza trovare continuità o risposte soddisfacenti.

Nonostante il tentativo in extremis della Cremonese, dove sta per firmare il tecnico Davide Nicola, ex allenatore proprio di Augello, il giocatore ha voluto onorare l’impegno preso con il Palermo, già all’inizio della scorsa settimana. L’operazione – conclude Arena sulle pagine del Giornale di Sicilia – si inserisce in una strategia precisa della dirigenza: intervenire con decisione nei reparti che hanno mostrato maggiori criticità, come la fascia sinistra e la trequarti, scegliendo calciatori già pronti e abituati al ruolo.

L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra da promozione diretta, senza dover passare dai playoff. I primi segnali sono incoraggianti, ma sarà il campo, come sempre, a parlare.