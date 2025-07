Giornale di Sicilia: “Palermo, Elia vuole tornare. Si lavora per chiudere il tris con Augello e Palumbo”

Il Palermo accelera sul mercato con l’intenzione di consegnare al tecnico Alessio Dionisi una rosa quasi completa già all’inizio del ritiro estivo. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, gli annunci ufficiali per Antonio Palumbo e Tommaso Augello sono ormai imminenti. Ma l’obiettivo prioritario adesso è Salvatore Elia, per cui resta ancora da colmare una distanza tra domanda e offerta con lo Spezia. La volontà del giocatore, però, è chiara: tornare a vestire la maglia rosanero.

Come scrive Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, l’inserimento del Venezia ha complicato i piani del Palermo, che tuttavia può contare sulla forte spinta del ragazzo. Il club rosanero considera l’offerta già proposta adeguata, ma è pronto a limare i dettagli pur di chiudere in tempi brevi. L’intenzione, evidenzia Radicini sul Giornale di Sicilia, è quella di mettere a disposizione di Dionisi tutti e tre i rinforzi – Augello, Palumbo ed Elia – prima della partenza per il ritiro.

Attenzione anche al reparto difensivo, dove sono necessari almeno due innesti centrali, e al ruolo di portiere: il futuro di Gomis è in bilico, e la pista che porta ad Audero resta viva, sebbene i tempi possano allungarsi fino ad agosto. Intanto, tra le valutazioni sulla trequarti spunta anche Antonio Vergara, classe 2003, rientrato al Napoli dopo il prestito alla Reggiana.

Sul fronte uscite, spiega ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome di Saric è destinato a rientrare nell’operazione Palumbo con il Modena, mentre Desplanches e Insigne sono nel mirino del Pescara. Il Bari continua a insistere per Di Mariano, mentre per Nikolaou si aprono piste estere. Infine, Corona sarà valutato in ritiro prima di prendere una decisione definitiva.