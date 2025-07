Corriere dello Sport: “Palermo, niente amichevole contro il Manchester City?”

Cinque test precampionato per il Palermo di Filippo Inzaghi, tutti programmati nello scenario alpino di Châtillon, sede del ritiro estivo dei rosanero a partire dal 13 luglio. A darne notizia è il Corriere dello Sport, che in un approfondimento firmato da Paolo Vannini anticipa anche le incognite legate alla super sfida con il Manchester City, ancora in bilico per via degli impegni della squadra di Guardiola.

Come riportato da Vannini sul Corriere dello Sport, le amichevoli si svolgeranno tutte allo stadio “E. Brunod” e seguiranno una progressione graduale nel livello degli avversari. Si comincerà il 17 luglio con la tradizionale sgambatura contro la Rappresentativa Locale Valle d’Aosta, poi il 20 luglio sfida al FC Paradiso, club elvetico di terza divisione. Il 24 toccherà alla Nuova Sondrio (Serie D), il 27 al Bra, neopromosso in Serie C, e infine il 30 luglio sarà il turno dell’Annecy, formazione francese di Ligue 2.

Secondo quanto evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club starebbe valutando anche un’ulteriore uscita ufficiale, potenzialmente a Palermo, prima dell’esordio stagionale in Coppa Italia contro la Cremonese, in programma il 16 agosto. La suggestione di un’amichevole di gala con il Manchester City al “Barbera”, ipotizzata per il 9 agosto, resta al momento fortemente in dubbio.