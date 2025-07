Corriere dello Sport: “Palermo, Pafundi è la suggestione”

Tra le ipotesi per rinforzare il centrocampo del Palermo, in particolare nel ruolo di vice Palumbo, spunta un nome di grande fascino: Simone Pafundi. A rilanciare la notizia è il Corriere dello Sport in un articolo a firma di Paolo Vannini, che spiega come il club rosanero stia valutando diverse alternative, tra cui anche il profilo di Antonio Vergara.

Tuttavia, è proprio Pafundi a rappresentare la suggestione più intrigante: talento classe 2006 dell’Udinese, già convocato in Nazionale maggiore da Mancini in età giovanissima, ma ancora alla ricerca di una consacrazione a livello di club. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’operazione non è semplice: l’Udinese chiede un prestito oneroso con diritto di riscatto superiore ai 10 milioni di euro.

Il giocatore, secondo quanto riferisce ancora Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, gradirebbe la destinazione Palermo, ma al momento si tratta solo di un’idea da tenere monitorata, in attesa degli sviluppi del mercato estivo.