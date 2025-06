Corriere dello Sport: “Palermo, ritiro al Nord e novità per l’estate. Si parte il 10 luglio”

La macchina organizzativa del precampionato rosanero è già in pieno movimento. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il Palermo ha scelto di svolgere la preparazione estiva in una località del Nord Italia, con la Valle d’Aosta che appare la destinazione più probabile. La partenza è fissata attorno al 10 luglio, data in cui la squadra inizierà ad allenarsi in altura per restarci fino alla fine del mese.

A differenza della scorsa stagione, non è prevista alcuna tappa a Manchester, presso la “casa madre” del City Group. Come sottolinea La Rosa nel Corriere dello Sport, al termine del ritiro estivo i rosanero rientreranno in sede a inizio agosto, dove riprenderanno la preparazione nel centro sportivo di Torretta, proiettandosi verso il primo impegno ufficiale della stagione: la sfida di Coppa Italia in trasferta contro la Cremonese, programmata attorno a Ferragosto.

Palermo Summer Camp: una novità per i più giovani

Sempre nel centro sportivo di Torretta, tra il 16 e il 20 giugno, prenderà il via il primo “Palermo Summer Camp”, un’iniziativa rivolta a bambine e bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni. Come riporta ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, si tratterà di un’esperienza esclusiva, dove i partecipanti potranno vivere per qualche giorno le stesse atmosfere della prima squadra, grazie ad allenamenti strutturati e attrezzature professionali.