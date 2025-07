Corriere dello Sport: “Palermo, Osti incontra agente Saric per sbloccare l’affare Palumbo”

C’è fiducia in casa Palermo. Come raccontato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’ottimismo per il ritorno in rosanero di Antonio Palumbo è alimentato dalla volontà dello stesso giocatore di riprendere il discorso interrotto nell’ottobre 2022, quando un grave infortunio lo mise fuori causa proprio durante la sua esperienza nel capoluogo siciliano.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa è ben avviata, ma c’è ancora un tassello da incastrare: il sì di Dario Saric al trasferimento al Modena, club che riceverebbe il centrocampista bosniaco come contropartita tecnica nell’operazione per Palumbo. Nella giornata di ieri, il ds Carlo Osti ha incontrato l’entourage di Saric per trovare una soluzione definitiva, ma al momento l’ex Ascoli continua a prendere tempo.

Intanto, sottolinea ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, in viale del Fante si valuta anche il possibile vice-Palumbo. Non è detto che il club intervenga sul mercato: il nome giusto potrebbe infatti essere già in rosa. Si tratta di Jacopo Segre, impiegabile sia da mezzala che da trequartista. Qualora venisse inquadrato stabilmente in posizione più avanzata, si aprirebbero margini per l’inserimento di un nuovo innesto a centrocampo.

Il Palermo, intanto, continua a lavorare con un occhio attento anche alle dinamiche relative agli Under. Ma, come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, ogni ulteriore decisione sarà rimandata al ritiro, quando il tecnico Inzaghi avrà un quadro più completo a disposizione.