Corriere dello Sport: “Palermo-Elia, tormentone ai titoli di coda”

La telenovela Elia è vicina all’epilogo. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo è ormai a un passo dal chiudere l’operazione per riportare in rosanero Salvatore Elia, esterno destro classe ’99. Dopo giorni di stallo dovuti a una vecchia pendenza economica tra lo Spezia e l’entourage del giocatore, la trattativa sembra essersi finalmente sbloccata.

Come scrive La Rosa sul Corriere, le prossime 48 ore saranno decisive per la fumata bianca. L’accordo tra i club è già stato raggiunto sulla base di una valutazione complessiva di 1,5 milioni di euro, e mancherebbero solo gli ultimi dettagli formali per chiudere l’affare. Elia, fuori dal ritiro dello Spezia, è sempre stato il prescelto per affiancare Pierozzi sulla fascia destra.

Il Palermo, nel frattempo, si era cautelato valutando l’eventuale pista alternativa: Emmanuel Gyasi dell’Empoli, 31 anni, resta un profilo sul taccuino della dirigenza ma solo in caso di rottura improvvisa col club ligure. Tuttavia, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, il nome di Elia non è mai uscito realmente dal radar di viale del Fante.

Dopo l’innesto di Tommaso Augello sulla fascia sinistra, il club rosanero si prepara quindi a rinforzare anche l’altro lato del campo, confermando quanto già anticipato da La Rosa sul Corriere dello Sport: il Palermo ha deciso di puntare su esterni esperti, con capacità di spinta e duttilità, per dare a Inzaghi ampiezza e soluzioni sulle corsie laterali.