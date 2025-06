Corriere dello Sport: “Palermo intrigante. A misura di Inzaghi”

Pollice in su dal nuovo allenatore: tra conferme, muscoli e nuovi obiettivi, prende forma il Palermo 2024/25.

Il primo segnale è arrivato: Pippo Inzaghi, destinato alla panchina del Palermo (in attesa solo dell’ufficialità), ha dato un primo giudizio positivo sull’attuale organico rosanero. Lo riporta il Corriere dello Sport in un’analisi firmata da Antonio La Rosa, sottolineando come l’allenatore piacentino non voglia rivoluzionare la rosa, ma procedere con innesti mirati e funzionali per puntare dritti alla promozione in Serie A.

Un Palermo più fisico

Le manovre inizieranno dalla difesa. Antonio La Rosa spiega che, con l’addio di Baniya (non verrà riscattato), si cerca un centrale roccioso e duttile: il nome forte è quello di Alessandro Marcandalli, 22enne di proprietà del Genoa, reduce da una buona stagione in prestito al Venezia. Inzaghi vuole costruire una squadra con più muscoli, proprio come il suo Pisa vincente.

Un altro tassello importante è sulle fasce: per l’out sinistro il Palermo valuta Domagoj Bradarić, 25 anni, in prestito dalla Salernitana al Verona, profilo internazionale e con buoni numeri in spinta.

Centrocampo da rinforzare: pista Pyyhtia

Il focus si sposta poi sul centrocampo. Come evidenzia Antonio La Rosa nel Corriere dello Sport, serve più sostanza e, soprattutto, un regista puro, assente nel Palermo 2023/24. Il sogno resta Salvatore Esposito (Spezia), valutato 4 milioni, ma sulle sue tracce ci sono anche Bologna e Besiktas, il che rende l’operazione complicata. Più percorribili le piste Lorenzo Amatucci (classe 2004, Fiorentina, ex Salernitana) e Niklas Pyyhtia, mezzala finlandese del Bologna seguita anche da Spezia, Bari e Modena.

Il Palermo, che con Dionisi ha perso troppi duelli in mediana, cerca dunque corsa, forza fisica e qualità tecniche: Pyyhtia in particolare ha feeling con il gol e grande dinamismo, doti che lo rendono un profilo perfettamente in linea con il nuovo progetto.

Idee per l’attacco: occhi su Borrelli e Galazzi

Movimenti attesi anche davanti: secondo Antonio La Rosa, i nomi più caldi sono Gennaro Borrelli, 25 anni, attaccante del Brescia, e Nicolas Galazzi, jolly offensivo sempre in forza alle Rondinelle. In cabina di regia offensiva interessa anche Antonio Vergara, 22enne di proprietà del Napoli, rientrato dal prestito alla Reggiana e in grado di ricoprire il ruolo di trequartista.

Perinetti riparte da Palermo (ma sponda Athletic)

Mentre il Palermo attende solo l’ufficialità per Inzaghi, un altro volto noto del calcio cittadino torna in scena. Come scrive ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Giorgio Perinetti sarà annunciato oggi come nuovo direttore generale dell’Athletic Club Palermo, neopromosso in Serie D. Una nuova sfida per l’ex dirigente rosanero, chiamato a costruire un progetto ambizioso anche al di fuori del professionismo