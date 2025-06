Corriere dello Sport: “Palermo, Augello si fa”

Il Palermo deve intervenire sul mercato per colmare un vuoto evidente sulla fascia sinistra. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’ufficialità del riscatto di Aurelio da parte dello Spezia ha acuito l’esigenza di rafforzare il binario mancino. Al momento, oltre a Lund – la cui permanenza non è affatto scontata – serve un altro laterale di ruolo, possibilmente titolare, che completi la coppia.

Secondo quanto scritto da La Rosa sempre sul Corriere dello Sport, il primo nome sul taccuino di Osti rimane quello di Augello. Il laterale del Cagliari, in scadenza di contratto il 30 giugno, è in cima alle preferenze del direttore sportivo rosanero. Tuttavia, la concorrenza della Cremonese – e il possibile richiamo della Serie A, unito alla presenza di Nicola, suo ex allenatore in Sardegna – potrebbe complicare i piani. Per questo motivo, la dirigenza targata City Group valuta già delle alternative sul mercato.

Sul versante opposto, il Palermo spinge forte per il ritorno di Elia. Come riferisce ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, l’esterno oggi in forza allo Spezia è considerato l’identikit ideale per dare continuità sulla corsia destra. Il club rosanero sarebbe pronto a investire 2 milioni di euro per riportarlo a casa, puntando su una trattativa esclusivamente cash, senza contropartite. Né Vasic – seguito da Reggiana, Padova e dagli stessi liguri – né Desplanches, protagonista con l’Under 21, saranno inseriti nell’operazione.