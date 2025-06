Corriere dello Sport: “Samp, il futuro è adesso: De Rossi, Vanoli e Pecchia tra i nomi per la panchina. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

La Sampdoria si gode la salvezza conquistata all’Arechi contro la Salernitana, ma il tempo per festeggiare è già finito. Come riportano Emmanuele Gerboni e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club blucerchiato è chiamato a pianificare con urgenza la prossima stagione. Il ritiro estivo è ormai alle porte e servono scelte rapide, soprattutto in panchina.

Massimo rispetto per il lavoro svolto da Evani, affiancato da Lombardo, ma – secondo quanto scrivono ancora Gerboni e Pescatore sul Corriere dello Sport – le possibilità di una conferma sono basse. Il presidente Manfredi incontrerà Evani entro la fine della settimana, ma il suo sguardo è rivolto altrove: il nome in cima alla lista resta quello di De Rossi. Piacciono anche Vanoli e Pecchia, soluzioni che la dirigenza sta valutando per avviare un progetto tecnico ambizioso.

«Questo è per me un insegnamento di vita che mi porterò dietro nei prossimi anni. Lo sport è così magico che in questi momenti si fanno passi avanti, come uomini e come gruppo. Abbiamo commesso tantissimi errori, a cominciare dal sottoscritto», ha dichiarato Manfredi. Dichiarazioni che, come evidenziato ancora sul Corriere dello Sport, segnano l’inizio di un nuovo percorso: affiancare a Mancini un direttore generale che contribuisca alla costruzione di una rosa finalmente competitiva.

La nuova Samp ripartirà da tre certezze: Coda, Sibilli e Tutino, quest’ultimo finalmente ristabilito e pronto a partecipare al ritiro.

Nel frattempo, come riportano Gerboni e Pescatore sul Corriere dello Sport, il mercato è già in pieno fermento. La Juve Stabia si è inserita nella corsa a Vavassori, seconda punta scuola Atalanta. In attacco, potrebbe restare Candellone: i contatti per il rinnovo sono ripresi. Il club stabiese riscatterà anche Floriani Mussolini, ma la Lazio è pronta al controriscatto.

L’Avellino, molto attivo, è vicino alla cessione di Bellich al club irpino ed è in trattativa con l’Hertha Berlino per Demme. Il centrocampista, ex Napoli, preferirebbe tornare in Campania e sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di facilitare il trasferimento, nonostante un’offerta superiore del Getafe.

Se la trattativa per Demme non si chiudesse, l’Avellino virerebbe su Bastoni del Cesena o Maistro della Juve Stabia. Sempre in Irpinia, è in fase di definizione l’arrivo di Cassano dal Chicago Fire: un milione il costo, con diritto di riscatto e possibilità di recupero parziale dell’investimento attraverso il minutaggio.

Altre notizie: Aurelio allo Spezia, Marconi rinnova con l’Entella

Sul fronte ufficialità, Aurelio è stato riscattato dallo Spezia per 400.000 euro, come scrivono Gerboni e Pescatore sul Corriere dello Sport. Una scelta fortemente voluta dal tecnico D’Angelo.

L’Entella, in attesa di annunciare Chiappella come nuovo allenatore, ha rinnovato il contratto di Marconi fino al 2027. Per l’attaccante Artistico, di proprietà della Lazio, resta aperta la trattativa. Il portiere Bardi, destinato al Bari, conoscerà il proprio futuro dopo il 30 giugno.

Nel mirino del ds Fusco, oltre a Corona del Palermo (seguito anche dall’Entella), ci sono anche Cinquegrano del Sassuolo – lo scorso anno al Rimini – e Rao della Spal, reduce da una stagione convincente.