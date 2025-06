Corriere dello Sport: “Palermo, arrivano Palumbo e il vice”

Il Palermo ha imboccato la corsia preferenziale per arrivare a Palumbo. Come riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il club rosanero ha ormai puntato il fantasista del Modena per una delle due caselle sulla trequarti del 3-4-2-1 disegnato da Inzaghi. L’altra, ovviamente, è riservata a Brunori.

La richiesta della società emiliana è di circa 3,5 milioni di euro, ma – secondo quanto aggiunge La Rosa sul Corriere dello Sport – la dirigenza di viale del Fante sta cercando di abbassare la cifra inserendo una contropartita tecnica. Tra i nomi in ballo c’è quello di Saric: il nazionale bosniaco ha espresso la volontà di tornare al Cesena, ma non è escluso che possa aprire alla destinazione gialloblù.

La trattativa è in stato avanzato e, come scrive ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, filtra ottimismo per la fumata bianca. Parallelamente, il Palermo è al lavoro per individuare anche un vice Palumbo, un giocatore capace di offrire imprevedibilità sulla trequarti. In questo senso, i profili di Arena e Galazzi – entrambi classe 2000, rispettivamente in forza a Pisa e Brescia – corrispondono all’identikit tracciato dagli uomini mercato rosanero.