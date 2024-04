Corriere dello Sport: “Mignani, brivido “San Vito”. Il tecnico rosa costretto a cambiare, le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà oggi a Cosenza e le scelte di Mignani.

Probabilmente Mignani confermerà Leo Stulac in mezzo al campo con l’intento di migliorare il palleggio e anche per non demoralizzare ulteriormente lo sloveno con una nuova esclusione dopo i mesi vissuti in panchina. L’assenza di Di Mariano imporrà un centrocampo diverso, con Segre che potrebbe essere dirottato sulla corsia destra e un altro corridore, Gomes o Coulibaly, a far diga centrale.

Un modulo fluido, che vada oltre alle specificità perché servono chilometri da macinare e un risultato da portare a casa. In difesa, sembrano superati i dubbi su Diakitè che ieri ha svolto regolarmente la rifinitura, mentre Nedelcearu sarà il ricambio naturale di Lucioni.

Davanti, vanno confermati i progressi di un attacco a due punte e mezzo, Di Francesco dietro a Mancuso e Brunori, col 9 che torna sul campo dove un anno fa segnò una doppietta pur fallendo il rigore del 3-3 e che zitto zitto, è risalito al 2° posto della classifica cannonieri della B col solo Pohjanpalo davanti.