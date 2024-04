Corriere dello Sport: “Testacoda in casa per i rossoblù che non possono sbagliare: «Cosenza senza paura. La salvezza è adesso»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Cosenza che contro il Palermo non può sbagliare.

L’ennesimo crocevia di una stagione incredibilmente altalenante. Un testacoda che potrebbe delineare il futuro del Cosenza. Viali finora ha raccolto un punto in tre gare in cui ha diretto i rossoblù. Occorre accelerare, evidentemente. Anche il Palermo ha lo stesso score negli ultimi 270’. Due formazioni alla ricerca di una precisa identità. Quella contro gli uomini di Mignani potrebbe segnare la svolta dei silani.

OUT MARRAS. Il tecnico ha l’intera rosa a disposizione tranne lo squalificato Marras. Un elemento che sulla zona destra riesce a fare le due fasi con grande duttilità. Contro la Feralpi è stato uno dei migliori in campo insieme al portiere Micai e a Tutino. La sua assenza peserà e non poco. Le alternative al tecnico di certo non mancano, avendo in organico gente come Canotto, Mazzocchi e Antonucci. Senza dimenticare in avanti Tutino, che vorrà regalare un dispiacere agli ex compagni.

CERCASI VITTORIA. Il successo pieno manca tra le mura amiche dallo scorso 20 gennaio quando i rossoblù, guidati allora da Caserta, si imposero sul Venezia per 4-2. Due mesi e mezzo senza i tre punti rischiano di lasciare il segno. Per cercare di arrivare alla salvezza, il Cosenza dovrà sfruttare al meglio le tre sfide interne con Palermo, Bari e Spezia. Queste ultime due rappresentano veri e propri scontri diretti. Contro il Palermo bisognerà giocare senza alcun timore riverenziale, cercando di imporre il proprio gioco. Anche perchè i rosanero non stanno attraversando un buon momento, avendo conquistato un solo punto nelle ultime tre gare. Il Cosenza potrebbe approfittarne.